بالفيديو.. بدرية أحمد ترد على اتهامات ريماس منصور: احترمي نفسك

أبوظبي(صدى):

علقت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الفنانة اليمنية، على ما اتهام ريماس منصور لبعض الفنانات، بالحصول على أموالهنّ بطرق غير شرعيّة، خاصّة إذا كُنّ يسكن القصور ويركبن السيارات الفاخرة.

وقالت ” بدرية ” بمقطع فيديو نشرته على ” سناب شات ” : ” زعلت من كلامها وما أبي أعيد كلامها عشان ما أوسخ لساني.. يعني لما كنتي لابسة على الطاولة في المطعم الألماظات والخواتم اللي لبساهم من وين جت، فالبيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر.. فاحترمي نفسك ” .

وتابعت حديثها موجهة إياه لـ ” ريماس ” : ” شوفناكي هاداك اليوم لبسالي شورت فوق الركبة.. أنا ما أعيب بس شوفي نفسك كيف كنتي.. وكل وحدة حرة بأخلاقها عندها رب يحاسبها واللي على راسه بطحه يحسس عليها ” .

وكانت ريماس منصور قد وجهت اتهامات لبعض الفنانات المبتدئات، اللاتي يركبن سيارات فاخرة، لأنهنّ يحصلنَ على أموالهنّ بطرق غير شرعية.