بالفيديو.. بدرية أحمد ترد على اتهامات ريماس منصور: احترمي نفسك
علقت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الفنانة اليمنية، على ما اتهام ريماس منصور لبعض الفنانات، بالحصول على أموالهنّ بطرق غير شرعيّة، خاصّة إذا كُنّ يسكن القصور ويركبن السيارات الفاخرة.
وقالت ” بدرية ” بمقطع فيديو نشرته على ” سناب شات ” : ” زعلت من كلامها وما أبي أعيد كلامها عشان ما أوسخ لساني.. يعني لما كنتي لابسة على الطاولة في المطعم الألماظات والخواتم اللي لبساهم من وين جت، فالبيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر.. فاحترمي نفسك ” .
وتابعت حديثها موجهة إياه لـ ” ريماس ” : ” شوفناكي هاداك اليوم لبسالي شورت فوق الركبة.. أنا ما أعيب بس شوفي نفسك كيف كنتي.. وكل وحدة حرة بأخلاقها عندها رب يحاسبها واللي على راسه بطحه يحسس عليها ” .
وكانت ريماس منصور قد وجهت اتهامات لبعض الفنانات المبتدئات، اللاتي يركبن سيارات فاخرة، لأنهنّ يحصلنَ على أموالهنّ بطرق غير شرعية.
قوقاز[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ يوم واحد
مااخس من قديد لأ عسفان
غندورة[ عدد التعليقات: 12605 ] نشر منذ 43 دقيقة
😂هدي هدي ذلحين أنا أبغي أفهم ويش اللي محرق رزك وموجعك؟
هي قالت (بعض) أنتي أسمك بعض ولابدرية😁
قالوها: يحسبون كل صيحة عليهم وكاد “المريب” أن يقول خذوني.
بس الحلووو بالموضوع إن كل وحدة قامت تذب ع الثانية وحدة بالهمز واللمز والثانية بالصريح.
النساء نوعين: نوع بـ(القمة) ونوع بـ(القاع)
*اللي بالقمة ماتشوف أحد ولاتقلد أحد واللي بتطلع معاها للقمة حياها.
*واللي بالقاع شغلها الشاغل خلق الله ودها إن الجميع معاااااها بالقاااااع،، ودينها ودين (المتميزة) ودها تشوف الجني ولاتشوفها ،، (تستميت) يالين تجرها معاها للقاع.
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قالت تراك إنتي اللي خاطبة زوجك قالت أقول أسكتي بس ترى حتى إنتي نفس الششئ😂
قالت ترى موتر رجلس بالتقسيط قالت أقول أنطمي ترى حتى إنتي موتر رجلس بالتقسيط ولاتحسبيني ما أدري😂😂وووإلخ هذا عـالمهــــــــــــن إلا مـــــــارحم ربي.
علقت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الفنانة اليمنية، على اتهام ريماس منصور لبعض الفنانات، بالحصول على أموالهنّ بطرق غير شرعيّة