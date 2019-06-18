معتقدات خاطئة عن التكنولوجيا والهواتف المحمولة

وكالات(صدى):

توجد العديد من المعتقدات الخاطئة والشائعة عن المنتجات التقنية التي نستخدمها بشكل يومي، ومنها الخرافات المتعلقة بكيفية عمل البطاريات في هواتفنا، لعلّ من أبرزها أن إغلاق التطبيقات من شأنه أن يطيل من عمر البطارية.

وتعمل شركة آبل على التفاخر بأن أجهزة الحواسيب الخاصة بها لا تتأثر بالفيروسات مقارنة بالأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز، ولكن سرعان ما تراجعت الشركة بعدما أصاب فيروس في عام 2012 آلاف أجهزة الماك؛ فضلا عن معتقد أنهم يتتبعون هاتفك عن طريق نظام التموضع العالمي

ويعد من بينها الاعتقاد بأن ترك هاتفك متّصلا بالشاحن يلحق الضرر ببطاريته، ولإعادة شحن بطارية هاتفك عليك تركها حتى تنفد تماما؛ بينما كشفت شركة آبل على موقعها أنه يمكنك شحن جهاز الآيفون الخاص بك وقتما تشاء دون القلق بشأن البطارية.

ومن بين المعتقدات، دقة شاشة العرض الأكبر تعني أن الصورة أفضل؛ فيما يلعب نوع شاشة العرض التي يتضمنها الهاتف دورا في تحديد جودة الشاشة؛ بينما هناك من يدعو إلى عدم استخدام شاحن الآيباد من أجل شحن جهاز الآيفون

وهناك من يقول أن وضع مغناطيس قرب جهاز الحاسوب سيمحو بياناته؛ حيث يعد هذا الاعتقاد صحيحا من الناحية التقنية، في المقابل ستحتاج إلى مغناطيس ضخم حتى تتمكن من محو البيانات الموجودة على قرص الحاسوب الصلب.

وعلى جانب آخر، قالت جمعية السرطان الأمريكية، إن معظم الدراسات التي أجريت حتى الآن لم تُشر إلى وجود صلة بين استخدام الهاتف المحمول وظهور الأورام،وتعد الأبحاث الخاصة بهذا المجال محدودة.