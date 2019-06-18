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ثلاثة نجوم و100 مليون يورو أمام عودة نيمار إلى برشلونة

ثلاثة نجوم و100 مليون يورو أمام عودة نيمار إلى برشلونة
نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تفاصيل صفقة عرضها برشلونة على باريس سان جيرمان من أجل عودة النجم البرازيلي ” نيمار ” إلى البارسا مجدداً .

واكدت التقارير ان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يتولى بنفسه المفاوضات وعرض 100 مليون يورو والتنازل عن 3 لاعبين من أجل نيمار .

وقالت أن أبرز الأسماء المطروحة هي إيفان راكيتيتش أو صامويل أومتيتي أو عثمان ديمبيلي .

كما توقعت أن تتم الصفقة بشكل رسمي مطلع يوليو المقبل ، إذ لم تظهر أي بوادر اعتراض من جانب اللاعب او باريس سان جيرمان .


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