بالفيديو والصور.. ” مازدا ” تكشف عن سيارات الفئة الثالثة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت ” مازدا ” مؤخرًا عن نماذجها الجديد من سيارات الفئة الثالثة الشهيرة لديها، والتي يعشقها الملايين حول العالم.

وعن هذه السيارة، فستطرح بعدة طرازات جميعها مزودة بهيكل انسيابي أنيق، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 18 إنش، وأنظمة تتحكم بالسرعة، ونظام Stop & Go، وقمرة تتسع لـ 5 ركاب.

كما أنها مزودة بأحدث التقنيات وأنظمة المولتيميديا، وفيها شاشتان على واجهة القيادة، واحدة في منتصفها والأخرى قبالة السائق مباشرة.

وعن أول نموذج سيطرح بـ ” هيكل سيدان ” وسيزود بمحرك بسعة 1.5 لتر، بعزم 120 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وأزرار للتحكم بالسرعة مثبتة على جانبي المقود.

قيما ستأتي النماذج الباقية بـ ” هيكل هاتشباك ” ، يجعل منها سيارات عائلية بامتياز، وستزود بمحركات بسعة 2.0 لتر، وعزم 153 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.