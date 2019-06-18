دراسة تحذر ” الرجال ” من إكتئاب ما بعد الولادة

لندن(صدى):

على الرغم من أن اكتئاب ما بعد الولادة معروف لدى الأمهات ، إلا أن دراسة بريطانية حديثة كشف إصابة الرجال به ايضاً إلا انهم يظلون ” غير مرئيين ” .

واكدت الدراسة ان هذا الإكتئاب يهدد بإضطراب الصحة العقلية لمدة عام بعد الولادة ومعدلات الإصابة به ب ين 6 إلى 13% لدى الأمهات الجدد، وبين 8 إلى 11% لدى الآباء الجدد، إلا أنه غالبا ما يتم تشخيص النساء فقط بهذه الحالة .

كما كشفت الدراسة التي تمت على 406 متطوع راوحت أعمارهم بين 18 و70 عاما تعرض الرجال لأعراض الإكتئاب كالقلق والاكتئاب والصدمات النفسية .

ويؤكد الباحثون ان هناك تغافل عما يواجهه الرجل بسبب عدم وجود تغير هرموني او ضغط تربوي عليه مثل النساء عقب الحمل والولادة ، إلا انها طالبت بزيادة وعي الجمهور نحو ذلك .