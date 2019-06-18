بالفيديو.. يارا تتهرب من الحديث عن نوال الزغبي

أميرة خالد(صدى):

أكدت الفنانة يارا، أن نوال الزغبي جارتها وتقيم في نفس المبنى الذي تسكن فيه، ولكنها تهّربت من الرد على سؤال حول علاقتهما.

وكشفت في لقاء مع برنامج ” عرب وود ” كواليس تصوير كليب ” شو بدو ” الذي صورته قبل عدة أيام، بتجربة شيرين عبد الوهاب بالغناء باللهجة اللبنانية، لافتة إلى إنّ شيرين تخطت مرحلة التقييم وأنّ أي عمل تقدمه مهم.

وأعربت عن محبتها لـ هيفاء وهبي وتمنت لها الصحة والسلامة، وأوضحت أنّها لا تعرف شيئاً عن مرضها، لكنها قرأت أنه حصل معها حادث صغير خلال التصوير.

وكانت يارا قد صورت كليب أغنية ” شو بدو ” تحت إدارة المخرج ريشا سركيس وهي باللهجة اللبنانية من كلمات أحمد ماضي، وألحان طاريق أبو جودة، وتوزيع عمر صباغ.