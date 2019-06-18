شخص يعتدي على رجل أمن كويتي ويسرقه

خالد الظفيري(صدى):

أقدم شخص أمس الاثنين، على الاعتداء على رجل أمن كويتي وسرق دوريته في منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء، وذلك أثناء جولة تفقدية للدورية.

وكان رجل الأمن قد اشتبه بقائد مركبة بحالة غير طبيعية فاستوقفه للتدقيق في أوراقه الثبوتية، وعندما ترجل رجل الأمن من سيارته غافله السارق واعتدى عليه بالضرب قبل أن يركب سيارة الدورية ويهرب.

وبعد ذلك، ورد بلاغ من أحد المواطنين بأن قائد دورية يقود سيارته بسرعة جنونية في منطقة الرقة، فانطلقت دوريات الأحمدي إلى مكان البلاغ وشرعت في مطاردة السيارة لكن قائدها استطاع أن يترجل منها ويتوارى عن الأنظار؛ فيما تم التحفظ على سيارة الدورية المسروقة.