طفلة تدخل في حالة حرجة بعد محاولة اغتصابها

بيروت(صدى):

حاول سوري اغتصاب طفلة تبلغ من العمر ٦ سنوات داخل مخيم البداوي في لبنان؛ حيث تم نقل الطفلة وهي بحالة خطرة إلى مستوصف الهلال في المخيم الذي طلب نقلها الى المستشفى الحكومي في طرابلس لمتابعة وضعها وعلاجها.

وألقي القبض على المعتدي وتسليمه لمخابرات الجيش لاجراء المقتضى القانوني بحقه؛ حيث تبين أن الطفلة هي من أقرباء المعتدي؛ فيما علت الأصوات بالمخيم لطرده وعائلته من داخل المخيم وذلك بعدما تكررت عمليات التحرش بفتيات وأطفال.