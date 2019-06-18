  • الثلاثاء 18

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. فيديو يوثق لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة

فيديو يوثق لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة

فيديو يوثق لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة
حامد العمري(صدى):

انتشر مقطع فيديو يوضّح اللحظات الأولى لحادث احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين ” بيشة- سبت العلايا “.

حيث أظهر الفيديو السيارة متوقفة على جانب الطريق، وموظفو الشركة يحاولون إخماد الحريق دون جدوى .

وفي تلك الأثناء حدث انفجار قوي بالسيارة مصحوبًا بكتلة نيران ضخمة، ليهرب من كانوا بجوار السيارة، بعد ذلك عادت المركبة إلى الخلف .

يذكر أنه في صباح أمس، احترقت سيارة نقل أموال بمنطقة ” ملحة ” كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا وبفضل الله لم تسجل وفيات أو إصابات.


اقرأ أيضا

بالصور.. احتراق سيارة نقل أموال على طريق بيشة


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75692 ] نشر منذ 21 دقيقة

الحمد لله على سلامة الارواح ,,

,, بس ماسبب احتراقها .. سبحان الله ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *