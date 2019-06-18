فيديو يوثق لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة

حامد العمري(صدى):

انتشر مقطع فيديو يوضّح اللحظات الأولى لحادث احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين ” بيشة- سبت العلايا “.

حيث أظهر الفيديو السيارة متوقفة على جانب الطريق، وموظفو الشركة يحاولون إخماد الحريق دون جدوى .

وفي تلك الأثناء حدث انفجار قوي بالسيارة مصحوبًا بكتلة نيران ضخمة، ليهرب من كانوا بجوار السيارة، بعد ذلك عادت المركبة إلى الخلف .

يذكر أنه في صباح أمس، احترقت سيارة نقل أموال بمنطقة ” ملحة ” كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا وبفضل الله لم تسجل وفيات أو إصابات.



اقرأ أيضا