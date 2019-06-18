فيديو يوثق لحظة احتراق سيارة نقل الأموال ببيشة
انتشر مقطع فيديو يوضّح اللحظات الأولى لحادث احتراق سيارة نقل أموال على الطريق الواصل بين ” بيشة- سبت العلايا “.
حيث أظهر الفيديو السيارة متوقفة على جانب الطريق، وموظفو الشركة يحاولون إخماد الحريق دون جدوى .
وفي تلك الأثناء حدث انفجار قوي بالسيارة مصحوبًا بكتلة نيران ضخمة، ليهرب من كانوا بجوار السيارة، بعد ذلك عادت المركبة إلى الخلف .
يذكر أنه في صباح أمس، احترقت سيارة نقل أموال بمنطقة ” ملحة ” كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا وبفضل الله لم تسجل وفيات أو إصابات.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75692 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحمد لله على سلامة الارواح ,,
,, بس ماسبب احتراقها .. سبحان الله ,,