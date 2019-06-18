  • الأربعاء 19

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. رجل يستغل زوجته للقيام بأعمال البغاء

رجل يستغل زوجته للقيام بأعمال البغاء

رجل يستغل زوجته للقيام بأعمال البغاء
عمّان(صدى):

أقدم رجل بالعاصمة الأردنية ” عمان ” على استغلال زوجته وإجبارها على القيام بأعمال البغاء بالتعاون مع فتاة ورجل آخر، كما شكلوا عصابة من أجل الاتجار بالبشر.

وعن التفاصيل، كان الزوج يجبر زوجته على ممارسة ” البغاء ” مهددًا إياها بخطف أبنها من طليقها الأول، إلا أنها تمكنت بإحدى المرات من الهروب وقدمت بلاغ بزوجها.

واتهمت المحكمة العصابة بجناية الاتجار بالبشر بالاشتراك، وحكمت بوضع كلاً منهم بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات، والزمتهم بدفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 75742 ] نشر منذ 17 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 5015 ] نشر منذ 17 ساعة

انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقوة الا بالله
اللهم اصلح احوال المسلمين

[ عدد التعليقات: 644 ] نشر منذ 17 ساعة

بسس وما يعادل عشرين الف ههههههه
هذا دياثه
وزنا
واغتصاب
واتجار بالبشر
وتهديد بالخطف
وابتزاز
الله يحفظ دولتنا ويديم علينا شرع الله
ويكفينا شر الكوارث

[ عدد التعليقات: 6709 ] نشر منذ 17 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 26301 ] نشر منذ 59 دقيقة

عليه اللعنه الخسيس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *