رجل يستغل زوجته للقيام بأعمال البغاء
أقدم رجل بالعاصمة الأردنية ” عمان ” على استغلال زوجته وإجبارها على القيام بأعمال البغاء بالتعاون مع فتاة ورجل آخر، كما شكلوا عصابة من أجل الاتجار بالبشر.
وعن التفاصيل، كان الزوج يجبر زوجته على ممارسة ” البغاء ” مهددًا إياها بخطف أبنها من طليقها الأول، إلا أنها تمكنت بإحدى المرات من الهروب وقدمت بلاغ بزوجها.
واتهمت المحكمة العصابة بجناية الاتجار بالبشر بالاشتراك، وحكمت بوضع كلاً منهم بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات، والزمتهم بدفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75742 ] نشر منذ 17 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5015 ] نشر منذ 17 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقوة الا بالله
اللهم اصلح احوال المسلمين
فيصل[ عدد التعليقات: 644 ] نشر منذ 17 ساعة
بسس وما يعادل عشرين الف ههههههه
هذا دياثه
وزنا
واغتصاب
واتجار بالبشر
وتهديد بالخطف
وابتزاز
الله يحفظ دولتنا ويديم علينا شرع الله
ويكفينا شر الكوارث
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6709 ] نشر منذ 17 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26301 ] نشر منذ 59 دقيقة
عليه اللعنه الخسيس