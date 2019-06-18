رجل يستغل زوجته للقيام بأعمال البغاء

عمّان(صدى):

أقدم رجل بالعاصمة الأردنية ” عمان ” على استغلال زوجته وإجبارها على القيام بأعمال البغاء بالتعاون مع فتاة ورجل آخر، كما شكلوا عصابة من أجل الاتجار بالبشر.

وعن التفاصيل، كان الزوج يجبر زوجته على ممارسة ” البغاء ” مهددًا إياها بخطف أبنها من طليقها الأول، إلا أنها تمكنت بإحدى المرات من الهروب وقدمت بلاغ بزوجها.

واتهمت المحكمة العصابة بجناية الاتجار بالبشر بالاشتراك، وحكمت بوضع كلاً منهم بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات، والزمتهم بدفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار.