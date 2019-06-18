بالفيديو.. الدفاع المدني يشرح اشتراطات السلامة المنزلية لتجنب الحوادث
شرحت المديرية العامة للدفاع المدني اشتراطات السلامة المنزلية لأجل تجنب الحوادث المنزلية؛ من خلال فيديو توعوي.
ونشر ” الدفاع المدني ” الفيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” وأوضح فيه هذه الاشتراطات، والتي جاءت كالتالي:
– اقتناء طفاية حريق متعددة الأغراض، والحرص على وضعها بشكل رأسي في مكان بارز بالمنزل يعرفه جميع أفراد الأسرة.
– وضع الطفاية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال لمنعهم من العبث بها.
– إجراء صيانة دورية للطفاية.
– تركيب أجهزة كشف الدخان في المطبخ والممرات والحرص على صيانتها بصورة دورية، واستبدالها عند اللزوم.
– تدريب أفراد الأسرة على استخدام وسائل السلامة والتجمع في نقطة معينة عند سماع الجرس.
– وضع صندوق إسعافات أولية تؤمن به بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ويجب أن يركب في مكان بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.
– عدم ترك الأجهزة في حالة التشغيل أثناء النوم.
– إبعاد مواد التنظيف والمواد الكيميائية الأخرى عن متناول أيدي الأطفال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75692 ] نشر منذ 25 دقيقة
كلام جميل يجب اتباع تعليمات السلامه ، والإتكال على الله ,,,