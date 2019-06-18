” الحصيني ” يكشف موعد الإنقلاب الصيفي وتغيير عدد ساعات النهار

علي القحطاني(صدى):

كشف لباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني أن الجمعة المقبلة هي الموعد الرسمي فلكياً لبداية فصل الصيف في النصف الشمالي للأرض وتغيير مدة النهار والليل .

وقال الحصيني عبر ” تويتر ” : أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفي؛ يوم الجمعة المقبل، وهو إيذان ببدء فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويكون هذا اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل في السنة، طبقاً للحسابات الفلكية .

وأضاف : ستكون الشمس عمودية على الخط الوهمي مدار السرطان الذي يمر بنواحي حوطة بني تميم .

وتابع : أنه مع تعامد الشمس على مدار السرطان يأتي حر انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب ، الذي يقول عنه العرب : ” لا حر إلا بعد الانصراف .

وقال أن فصل السيف سيستمر 94 يوم تكون الشمس في أقصى ارتفاع لها في السماء ما يعطي احساس بالحرارة .