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الإدارة الجديدة للهلال تنتظر توقيع عقد ” إعمار ” الإماراتية

الإدارة الجديدة للهلال تنتظر توقيع عقد ” إعمار ” الإماراتية
نواف السالم(صدى):

ترتقب إدارة الهلال الجديدة التي سيجري انتخابها اليوم الثلاثاء، توقيع عقداً مع شركة ” إعمار ” الإماراتية، التي تتولى بموجبه الشركة رعاية الفريق.

وسابقًا، كان من المنتظر أن توقع الإدارة السابقة للهلال عقد رعاية مع ” إعمار ” ، إلا أن رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجه بتأجيل التوقيع إلى ما بعد انتخاب الإدارة الجديدة للنادي.

ويستعد الهلاليون اليوم الثلاثاء لإختيار رئيس ومجلس إدارة جديد لناديهم، وذلك لمدة 4 أعوام قادمة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 6 دقائق

تكفون تفكونا من الشراره وعطوره اللي رائحتها موت واموات …
من يوم جانا راح الهلال موت وهموم واحزان

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