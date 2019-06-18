علاج جديد للنوع الثاني من السكري

واشنطن(صدى):

وافقت إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية، أمس الاثنين، على طرح العقار الجديد ” فيكتوزا ” لعلاج النوع الثاني من مرض السكري الذي يصيب المرضى من عمر 10 سنوات أو أكثر.

ويعد هذا هو أول علاج للسكري لا يعتمد على الإنسولين، منذ إقرار دواء ميتفورمين لعلاج الاطفال في عام 2000؛ فيما قالت ” ليزا يانوف ” المسؤولة في إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية إن الإدارة تشجع على توفير الأدوية لأكبر عدد ممكن من المرضى بعد التأكد من سلامتها وكفاءتها.

وفي السياق نفسه، أوضحت ليزا يانوف، أن فيكتوزا أثبت تحسنا في السيطرة على السكر في الدم لمرضى النوع الثاني من السكري.