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هل تخططين لتأخير الإنجاب.. دراسة تكشف عن نتائج مذهلة للحمل بعد الثلاثين

هل تخططين لتأخير الإنجاب.. دراسة تكشف عن نتائج مذهلة للحمل بعد الثلاثين
واشنطن(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن جامعة بوسطن الأمريكية عن نتائج مذهلة لحمل النساء بعد سن الثلاثين ، مؤكدة انه يؤخر شيخوختهن ويزيد من العمر الإفتراضي .

واكدت الدراسة التي أجريت على 551 اسرة ان النساء اللاتي ولدن بعد الثلاثين كان عمرهن أطول من اللاتي كانت ولادتهن الأخيرة قبل بلوغهن الثلاثين عام .

كما كشفت أن بعض النساء منهن وصلت اعمارهن إلى 95 عام او أكثر ، لتكشف الدراسة عن ميزة غير متوقعة وعلى خلاف كل التحذيرات من تأخر سن الإنجاب للمرأة .


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