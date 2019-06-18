45 ريال تراجع لمتوسط فواتير المياه بمنازل المملكة خلال 2019

علي القحطاني(صدى):

كشف المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عن تراجع متوسط فاتورة المنازل بالمملكة بواقع 45 ريال خلال العام الجاري 2019 لتسجل 223 ريال مقارنةً بمتوسط قيمته 268 ريال خلال العام الماضي 2018 .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول من نوعه امس الأول بالرياض مع شركة المياه الوطنية ، إذ أكد “الموكلي ” ان الشركة ليست للجباية وانها تسعى للتطوير وتوفير مصادرها المالية من الأموال المخصصة من الدولة او السندات او القروض او طرح المشاريع على القطاع الخاص لتوفير .

وأوضح الموكلي أن تلك الأرقام وفقاً لدراسات تفيد بأوضاع الفواتير بعد تصحيحها وللتحقيق في شكاوى البعض من ارتفاع الأسعار ، مؤكداً ان الشركة تتقاضى 30% فقط من تكاليف انتاج وتوصيل المياه إلى المستفيدين.

كما أوضح “الموكلي ” ان 74% من المواطنين تقل فواتيرهم عن 200 ريال ، مؤكداً اعتزام الشركة زيادة تغطية خدماتها في مختلف المناطق .

وكشف “الموكلي ” انه سيتم طرح 6 محطات جديدة للقطاع الخاص بدءً من الأسبوع المقبل بالإضافة إلى طرح سندات ، إلا انه اكد عدم طرح الشركة للإكتتاب خلال الخمس سنوات المقبلة وزيادة الإستثمارت من القطاعين الحكومي والخاص.