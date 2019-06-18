أثناء حكم الإخوان.. العريان يتوعد بنقل مبارك من السجن للقبر ولكن سبقه مرسي

القاهرة(صدى):

تمسك أتباع جماعة الإخوان الإرهابية دومًا بالعنجهية والديكتاتورية بعدما وصلوا إلى سدة حكم مصر في عام ٢٠١٢؛ ليظهروا في كل مناسبة وكل وقت يكشفون عن أفكارهم الصلبة المتحجرة الإرهابية تجاه الجميع.

ونسى أعضاء الجماعة الإرهابية قول الله تعالى ” وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاس “؛ حيث شهر القيادي الإخواني البارز عصام العريان، في فيديو شهير يقول: ” مبارك لن يخرج من السجن إلا على النقالة إلى القبر “.

وتقبع قيادات الإخوان في السجن، عقب ثورة ٣٠ يونيو بتهم تتعلق بالتخابر واقتحام الحدود الشرقية، بينما توفي أمس الاثنين، محمد مرسي العياط أثناء محاكمته؛ فيما برَّأت المحكمة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين

ومن الجدير بالذكر، أنه أصبح الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حر خارج أسوار السجن وظهرت برائته من التهم التي وُجهت إليه في عهد الإخوان، فيما أصبح الإخوان في السجن يحاكمون بالتهم المذكورة.

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