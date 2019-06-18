ضربة قاضية.. القبض على ميشيل بلاتيني في قضية فساد مونديال قطر

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير اخبارية فرنسية صباح اليوم الثلاثاء عن اعتقال الشرطة الفرنسية لميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتهم في قضية فساد بشأن اسناد بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر.

وأكدت صحف عالمية انه تم احتجاز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء ونقله إلى مكتب مكافحة الفساد ، وذلك كجزء من التحقيقات الخاصة بمنح قطر كأس العالم 2022.

وكان بلاتيني قد تم إيقافه عن رئاسة الإتحاد الأوروبي “يويفا” بسبب معاملته مع الرئيس السابق للفيفا “بلاتر ” الذي تم إيقافه ايضاً بسبب جره إلى واقعة الفساد وإيعازه للتصويت لصالح قطر في عملية دفع مشبوهة تكشف عن فضيحة مدوية للنظام القطري .