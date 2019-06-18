وزارة الخارجية تنشر إنفوجرافيك عن تاريخ وجرائم تنظيم الإخوان الإرهابي

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” إنفوجرافيك، يتضمن تاريج وجرائم تنظيم جماعة ” الإخوان ” الإرهابية.

حيث أوضحت الوزارة أن جماعة ” الإخوان ” الإرهابية نشأت في مصر قبل نحو تسعة عقود وتعتمد على العنف لتحقيق مكاسب سياسية.

كما أنها تدعي كذبًا بأنها تمثل الإسلام المعتدل، كما عملت على بناء تنظيمات تنفذ الإرهاب فهي تحرف تفسيرات النصوص وابتدعت فكرة الحاكمية.

وتعاونت جماعة ” الإخوان ” الإرهابية مع نظام ” الخميني ” المتطرف في إيران، وتأثرت الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979 بأدبيات الإخوان المسلمين.

وأشارت ” الخارجية ” إلى أن هناك عدة جماعات إرهابية نشأت من الإخوان مثل ” داعش، النصرة، القاعدة ” .