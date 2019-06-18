سعود آل سويلم يتراجع عن مغادرة النصر

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، اليوم الثلاثاء، على استمرار الرئيس الحالي لنادي النصر سعود آل سويلم، لموسم آخر في رئاسة النادي عن طريق التكليف.

وجاء بعد أن انتهت الفترة الزمنية المحددة للترشيح عبر الجمعية العمومية؛ حيث أن هناك عزوفًا شرفيًا كبيرًا عن الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي طوال الأيام الماضية.

وينتظر الفريق، عدة مشاركات مهمة أبرزها دور الستة عشر في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري بجانب كأس السوبر أمام التعاون، والإعداد للمحافظة على لقبه في بطولة دوري المحترفين.