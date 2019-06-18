بالفيديو.. لحظات مرعبة لهجوم كلب ضال على طفلة في أحد شوارع المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظات مرعبة لهجوم كلب ضال على طفلة كانت تسير بجانب أمها في أحد شوارع المملكة.

وأبرز الفيديو، وجود سيدة معها طفلة بأحد الشوارع القريبة على ما يبدو من مستشفى خاص، حيث حاول كلب الهجوم على الطفلة وسط دفاع والدتها عنها لتهرب إلى المستشفى المجاور لها.

واستمر الكلب بالهجوم على الطفلة؛ ليقوم أحد العاملين برمي الكلب بأوراق ويجعله يهرب من المكان.