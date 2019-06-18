بالفيديو.. لحظات مرعبة لهجوم كلب ضال على طفلة في أحد شوارع المملكة
كشف مقطع فيديو، عن لحظات مرعبة لهجوم كلب ضال على طفلة كانت تسير بجانب أمها في أحد شوارع المملكة.
وأبرز الفيديو، وجود سيدة معها طفلة بأحد الشوارع القريبة على ما يبدو من مستشفى خاص، حيث حاول كلب الهجوم على الطفلة وسط دفاع والدتها عنها لتهرب إلى المستشفى المجاور لها.
واستمر الكلب بالهجوم على الطفلة؛ ليقوم أحد العاملين برمي الكلب بأوراق ويجعله يهرب من المكان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75680 ] نشر منذ 23 دقيقة
ياجماعه اقضوا على هذه الكلاب ، مامنها إلا الأذى ،،
,, او ضعوها في مكان خاص مثلاً في شبك ، و وفروا لها الطعام والشراب ,,
,, ليفتك المسلمون من اذاها ، والا لاتلموهم ان قتلوها بأي طريقة كانت ,,