طهران(صدى):

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تدخل حربا ضد أي دولة، وذلك عقب التوترات الأخيرة التي تواجهها بلاده بعد أفعالها المشينة وإدانتها في هجوم خليج عمان.

وأوضح روحاني: ” إيران لن تشن حربا على أي دولة… من يواجهوننا مجموعة سياسيين محدودي الخبرة “؛ فيما جاء ذلك بعد ساعات من نشر وزارة الدفاع، صورا قالت إنها تمثل أدلة جديدة على وقوف إيران وراء الهجوم، الذي استهدف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، باتريك شاناهان، قد قال في بيان، مساء أمس الاثنين، إنه ” استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) سمحت لنحو 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط ” .