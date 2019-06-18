صور جديدة.. الجيش الأمريكي يدين الحرس الثوري الإيراني في هجوم خليج عمان

واشنطن(صدى):

كشفت صور جديدة نشرها الجيش الأمريكي عن وجود قوة من الحرس الثوري الإيراني، وهي تُزيل لغماً لاصقاً لم ينفجر من ناقلة يابانية تعرّضت لهجومٍ في خليج عُمان؛ ليؤكد بالأدلة أن إيران مسؤولة عن الهجوم.

وظهر في الصور، جسمًا معدنيًا دائري ملتصق ببدن الناقلة اليابانية كوكوا كوريجيوس؛ حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنّ هذا الجسم هو أحد المغناطيسات التي استُخدمت لتثبيت لغم لم ينفجر.

وأكدت واشنطن أنّ الإيرانيين ثبّتوه على السفينة ثم سارعوا إلى نزعه بعد الهجوم؛ بينما كان الجيش الأمريكي قد نشر مقطع فيديو يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة ” كوكوكا كوراجوس ” اليابانية للملاحة.