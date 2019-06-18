ضاحي خلفان: هذا الفرق بين أخلاقنا وأخلاق الإخونجية

دبي(صدى):

فتح ضاحي خلفان، رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، النار على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا لطريقة تعامل الإخوان مع أنباء قتل أبناء مصر واستقبالهم إياها بـ ” فرح ” .

وعن ذلك، قال ” خلفان ” : ” نحن ترحمنا على مرسي حين سمعنا بموته.. ولكن جماعة الإخوان كانوا يقتلون أبناء مصر وهم يكبرون ويهللون وفي غاية الفرح ” .

وأضاف: ” هذا الفرق بين اخلاقنا وأخلاق الاخونجية ” .

وعلق ضاحي خلفان سابقًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، معتبرًا إياه ضحية لجماعة الإخوان المسلمين.