ضاحي خلفان: هذا الفرق بين أخلاقنا وأخلاق الإخونجية
فتح ضاحي خلفان، رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، النار على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا لطريقة تعامل الإخوان مع أنباء قتل أبناء مصر واستقبالهم إياها بـ ” فرح ” .
وعن ذلك، قال ” خلفان ” : ” نحن ترحمنا على مرسي حين سمعنا بموته.. ولكن جماعة الإخوان كانوا يقتلون أبناء مصر وهم يكبرون ويهللون وفي غاية الفرح ” .
وأضاف: ” هذا الفرق بين اخلاقنا وأخلاق الاخونجية ” .
وعلق ضاحي خلفان سابقًا على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، معتبرًا إياه ضحية لجماعة الإخوان المسلمين.
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