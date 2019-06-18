نزيف الدماغ والعمى.. أضرار خطيرة ناتجة عن هز الطفل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يمكن أن يسبب الهز العنيف للرضيع إلى نزيف فى الدماغ أو نزيف فى شبكية العين؛ حيث عندما يتم هز الطفل يرتد الدماغ ذهابًا وإيابًا على جانبى الجمجمة، نظرا لكبر حجم رؤوس الأطفال وثقلها بالنسبة لبقية أجسادهم، قد يسبب تورم وكدمات ونزيف في الدماغ.

وتتمثل أضرار هز الطفل الرضيع في: تلف في الدماغ، العمى، فقدان السمع، اضطرابات النطق والتعلم بما في ذلك التخلف العقلي، نوبات التهيج، وتلف فى الرقبة والحبل الشوكى الذى يمكن أن يؤدى إلى خلل وظيفى فى الحركة تتراوح شدته إلى الشلل.

وقد يؤدي إلى الموت فى بعض الحالات التى يتضرر بها المخ بدرجة كبيرة؛ فضلًا عن تضرر المخ؛ لذلك على الوالدين تجنب هز الرضيع في حال كان يبكي أو لا ينام ومحاولة معرفة سبب إنزعاجه الحقيقي واكتشافه.