” جوز الهند ” لعلاج حب الشباب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد زيت جوز الهند شديد التنوع ويستخدم للعناية بالبشرة والعناية بالشعر ويحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا ومضاد للالتهابات وفعال جدا ضد بكتريا حب الشباب.

ومن بين الوصفات التي يدخل فيها وتستخدم لعلاج حب الشباب، هي زيت جوز الهند وصودا الخبز، وتتكون من: 1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند، و1 ملعقة صغيرة صودا الخبز؛ حيث اخلطى معا صودا الخبز وزيت جوز الهند.

وبعد ذلك، قومى بوضع الخليط على المنطقة المصابة والتدليك بلطف بأطراف أصابعك لمدة 5-10 دقائق واتركيه لمدة 30 دقيقة يستخدم 2-3 مرات فى الاسبوع؛ بينما هناك زيت جوز الهند والصبار، وهو 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند، و1ملعقة كبيرة من الصبار.

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وتتم عن طريق: امزجى جل الصبار المطحون مع مزيج زيت جوز الهند ، وقومى بوضع الخليط على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 30 دقيقة؛ فيما زيت جوز الهند والكركم: 1ملعقة طعام زيت جوز الهند، و1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وتتمثل طريقة التحضير، في: امزجى جميع المكونات فى وعاء زجاجى واتركيه لمدة 10 دقائق ،ضعيه فى الميكروويف لبضع ثوان فقط، قومى بتدليكه بلطف على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 20-30 دقيقة حتى يجف تماما ثم يشطف بالماء الفاتر.