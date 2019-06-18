استخدامات خاطئة للعسل تسبب السرطان

القاهرة(صدى):

كشف الطبيب المصري، سميح بدير أخصائى التغذية العلاجية والمناعة، عن تحذيراته من تناول العسل فى بعض الحالات لأنه يسبب نسبة أكبر لتعرض الجسم للسرطان، ومنها الهيدروكسي ميثايل فورفورال الموجودة في العسل المغلي مادة مسرطنة.

وأوضح الدكتور سميح بدير، أن منها أيضًا طرق الغش بتغذية النحل على الفركتوز عال التركيز تنشأ من تحلل جزء من سكر الفركتوز عند تعرض العسل إلى درجة حرارة عالية أو التخزين لفترة طويلة تحت درجة حرارة مرتفعة.

وأشار ” بدير ” إلى أنه يلجأ الباعة إلى تعريض برطمانات العسل إلى حمام مائي ساخن ومن هذه العملية تختفي البلورات ولكن تتكسر الإنزيمات في العسل وتتكون مادة هيدروكسي ميثايل فورفورال المسرطنة؛ والتي تظهر عند تخزين العسل بطريقة سيئة وتحت درجة حرارة عالية.

وتظهر أيضًا عند تسخين العسل، ووجود هذه المادة يعمل على تكسر إنزيم الجلوكوز اوكسيدوز وهو المسئول عن تثبيط نمو الميكروبات في العسل حيث تعمل الحرارة أو الضوء بتكسير هذا الإنزيم لذا يجب حفظ العسل في برطمانات لا ينفذ منها الضوء.