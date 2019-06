زوجة محمد إمام تضع مولودهما الأول

القاهرة(صدى):

أنجبت نورهان طلعت، زوجة الممثل المصري الشاب محمد إمام ونجل الفنان الكبير عادل إمام، مولودتها الأولى أمس الإثنين.

وفي هذا السياق، هنأ المخرج والمنتج رامي شقيقه وزوجته بمولودهما الجديد، وقال عبر حسابه على ” فيسبوك ” : ” الحمد لله.. وصلت النهاردة خديجة محمد إمام… وأخيرًا بقيت عّم ” .

كما نشر صورة ” لبالون ” مدون عليها بعض الكلمات للترحيب بابنة شقيقه: ” Welcome to our world “ khadija Mohamed Imam ” .

واحتفل محمد إمام بزفافه على نورهان بعد خطوبة دامت 4 سنوات يوم الـ29 من آب الماضي، وذلك في فيلا والده بالساحل الشمالي وسط حضور أهل العروسين وعدد كبير من نجوم الفن.