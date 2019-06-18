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بالفيديو.. فجر السعيد: لو تُوفيت الإخوانجية هيقولوا إلى جهنم وبئس المصير

بالفيديو.. فجر السعيد: لو تُوفيت الإخوانجية هيقولوا إلى جهنم وبئس المصير
خالد الظفيري(صدى):

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رسالة لـ جماعة ” الإخوان ” الإرهابية من خلال نشرها مقطع فيديو ببرنامجها ” هنا الكويت ” .

ونشرت ” السعيد ” الفيديو عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” مُعلقة: ” عشان تعرفون إن إحنا ديمقراطيين اليوم في برنامجي عزيت كل الأخونچيه في وفاة محمد مرسي ” .

وتابعت حديثها: ” لو آنا اللي ميته چان الأخونچيه قالوا الى جهنم وبئس المصير.. بس آنا أحسن منهم عزيتهم نفر نفر ” .

وجاء ذلك على خلفية وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ساء أمس بقاعة المحكمة، وذلك خلال محاكمته من قبل المحكمة المصرية.


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