ولي العهد يعتزم زيارة كوريا الجنوبية

علي القحطاني(صدى):

ذكرت صحف كورية، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ينوي زيارة كوريا الجنوبية أواخر يونيو الجاري، وذلك قبل مشاركته في قمة مجموعة الـ20 في اليابان.

وأشارت إلى أن ولي العهد سيصل إلى سيول في 25 يونيو الجاري، لعقد اجتماع مع الرئيس الكوري مون جاي، كما ينوي زيارة الوكالة الوطنية الكورية للبحث والتطوير في تكنولوجيا الدفاع التي تدعمها الدولة ومقرها مدينة دايجون، على بعد نحو 150 كم جنوب سيول.

وفي السياق نفسه، أكدت أن ولي العهد سيشارك أيضاً خلال زيارته، في افتتاح ثالث أكبر مصفاة في كوريا، تمتلكها شركة أرامكو السعودية في مجمع مصافي التكرير في مدينة أولجو، بمقاطعة جيونغسانغ الجنوبية.