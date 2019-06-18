رجل يخطط لطرد زوجته من العمل لقضاء وقت أطول معها!

نيودلهي(صدى):

في واقعة تبدو غريبة، أقدم رجل هندي على التسبب في طرد زوجته من عملها بشركة طيران، من أجل قضاء وقت أطول معها.

وادعى الزوج وهو رجل أعمال، اختطاف طائرة ليتم طرد زوجته من شركة الطيران التي تعمل بها.

وبناء على فعلته قضت محكمة هندية بالسجن مدى الحياة عليه، في تهمة فبركة عملية اختطاف طائرة.

وأكد الزوج للمحكمة أنه كان يهدف من خلال طباعة تهديد، ووضعه في مرحاض طائرة، إلى تعليق شركة الطيران لعملياتها في دلهي، ما سينتج عنها فصل زوجته من العمل، لتضطر إلى العودة إلى مومباي، ولكن لم يحدث هذا، حيث تم كشف اللعبة.