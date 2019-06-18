رجل يخطط لطرد زوجته من العمل لقضاء وقت أطول معها!
في واقعة تبدو غريبة، أقدم رجل هندي على التسبب في طرد زوجته من عملها بشركة طيران، من أجل قضاء وقت أطول معها.
وادعى الزوج وهو رجل أعمال، اختطاف طائرة ليتم طرد زوجته من شركة الطيران التي تعمل بها.
وبناء على فعلته قضت محكمة هندية بالسجن مدى الحياة عليه، في تهمة فبركة عملية اختطاف طائرة.
وأكد الزوج للمحكمة أنه كان يهدف من خلال طباعة تهديد، ووضعه في مرحاض طائرة، إلى تعليق شركة الطيران لعملياتها في دلهي، ما سينتج عنها فصل زوجته من العمل، لتضطر إلى العودة إلى مومباي، ولكن لم يحدث هذا، حيث تم كشف اللعبة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75638 ] نشر منذ 22 دقيقة
كل خينه عليها من الله بينه ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5009 ] نشر منذ 12 دقيقة
جات على دماغه