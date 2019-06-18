تأجيل قضية حرق سيارة سيدة الجموم للمرة الثالثة

نايف السالم(صدى):

قررت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية حرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي.

ويأتي ذلك بعد تأخير وصول ملف التقديرات من لجنة الخبراء، على أن يتم الحكم في القضية في جلسة 18 ذي القعدة القادم.

وأوضح محامي السيدة أن سبب التأجيل للمرة الثالثة هو عدم وصول التقديرات كاملة من الهيئة، إذ حولت المحكمة الجزائية المعاملة لهيئة النظر ليتم تقدير التعويض من القسم المختص.