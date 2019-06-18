الكويت تقرر إخصاء الكلاب الضالة للحد من تكاثرها

خالد الظفيري(صدى):

في محاولة للحد من تكاثر الكلاب الضالة والحد من خطورتها، قرر المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت الشيخ محمد اليوسف، إطلاق حملة حملة لإخصاء ذكور الكلاب.

وأوضح أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة المواطنين من هجمات الحيوانات الضالة، خاصة مع ارتفاع نسبة حوادث تعرض المدنيين لهجمات من تلك الحيوانات.

وأشار إلى أن السياسة المتبعة من قبل الهيئة لمكافحة الحيوانات الضالة المفترسة هي ” الموت الرحيم ” عن طريق تخدير الحيوان وإعطائه جرعة من الدواء التي توقف عمل القلب حتى لا يعاني أو يتعذب.