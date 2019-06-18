الرويشد وعاصي الحلاني وغيرهما في القطيف قريبًا

أميرة خالد(صدى):

تستعد مدينة القطيف لإقامة حفلين غنائيين، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.

ويقام الحفل الأول يوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، ويحييه كل من النجم عاصي الحلاني، والنجم وليد الشامي، وتستقبله، الصالة الرياضية بنادي الخليج، سيهات.

فيما يُقام الحفل الثاني يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، ويحييه كل من عبدالله الرويشد، ومساعد البلوشي.

وأعلنت شركة ” روتانا ” للصوتيات والمرئيات عن طرح تذاكر الحفلين، والتي جاءت على صنفين للعائلات، وللرجال، وطُرحت للعائلات على 9 فئات.