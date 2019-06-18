تسهيلا على المواطنين.. الحصول على تأشيرة الهند إلكترونيًا

نايف السالم(صدى):

كشفت السفارة الهندية لدى الرياض، عن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الهند للمواطنين السعوديين.

وقالت السفارة: ” إنها سهلت الإجراءات للسعوديين حيث يمكنهم الحصول على تأشيرات سياحية وطبية ولأغراض تجارية أو لحضور المؤتمرات، إلكترونياً من منازلهم عبر أجهزتهم الهاتفية دون الحاجة لزيارة السفارة مطلقاً ” .

الجدير بالذكر أن وزير السياحة في ولاية كيرلا الهندية، أعلن في شهر مارس الماضي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أسهمت في تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين السعوديين، وكذلك تبسيط إجراءات السفر الخاصة بالسياح.