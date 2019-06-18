بالفيديو.. عملية تجميل تشوه وجه فنانة خليجية: ” وجهي محتاج ألف طبقة فاونديشين “

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة الخليجية شيماء والمقيمة في الكويت جدلًا كبيرا بفيديو لها نشرته لفتت فيها إلى تعرض وجهها للتورم بسبب إزالة الفيلر.

وقالت الفنانة الخليجية التي ظهر على وجهها التورم بشكل كبير، إن الورم يظهر تحديداً عند منطقة عينيها وإنها ما زالت شيماء، مضيفة أنها لم ترغب في تلقي التعليقات المزعجة.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات قائلة : ” وجهي ما في شي غير إنه من غير فيلر ” و ” وجهي حالياً لازم ألف طبقة فاونديشين “.

وتعاطف عدد كبير من الجمهور مع الفنانة بينما انتقدها البعض الأخر.