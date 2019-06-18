فنانة شابة تعلن اعتزال الفن بسبب المساومات الجنسية

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الفنانة الشابة الكويتية الشهيرة، بيبي أحمد، اعتزالها الفن، بعد تعرضها أكثر من مرة للتحرش من جانب أحد الفنانين.

وأكدت الفنانة الشابة على أن مهنة الفن أصبحت مبتذلة لانضمام شلة من الفنانين دائمي المساومات الجنسية، حيث وصفتها بأنها « قلة أدب » من جانب أحد الفنانين.

وقالت أنه لم يدر في بالها على الإطلاق أن تتعرض لموقف من هذا النوع، مشددةً على أنها كفنانة شابة كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامها ذهبت أدراج الرياح.