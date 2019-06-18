تغيير جذري وشامل في كافة المناهج الدراسية
تعتزم وزارة التعليم، إجراء تغيير جذري وشامل في كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.
وكشفت مخاطبة بين مدير عام المستودعات ومستشار نائب الوزير، أن جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية دون استثناء قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441هـ.
كما استثنت كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس المطبقة للفصل الصيفي المقبل.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5005 ] نشر منذ 6 ساعات
يالله عسا خير
ويارب سلم سلم
الواقع[ عدد التعليقات: 7072 ] نشر منذ 50 دقيقة
تعليمنا ممتاز جدا اذا كان هناك بعض التعديل البسيط فقط ولا يجب جلد ذوتنا اكثر من الازم هذه حقيقة ويجب العودة اكثر إلى حضارتنا وتاريخنا الإسلامي المعتدل ووطننا ولغتنا العربية