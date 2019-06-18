علي القحطاني(صدى):

تعتزم وزارة التعليم، إجراء تغيير جذري وشامل في كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.

وكشفت مخاطبة بين مدير عام المستودعات ومستشار نائب الوزير، أن جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية دون استثناء قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441هـ.

كما استثنت كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس المطبقة للفصل الصيفي المقبل.