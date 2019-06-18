جامعة حائل : بدء استقبال الخريجين للالتحاق لمدة 8 أيام

علي العنزي(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل عن موعد استقبال خريجي الثانوية العامة الراغبين الدراسة بالجامعة للعام المقبل، في المسارات الثلاثة للسنة التحضيرية في الجامعة الأم.

وقالت الجامعة إن يوم غدٍ الثلاثاء 18 يونيو 2019 الموافق 15 شوّال 1440هـ، سيتم فتح بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة، و25 يونيو 2019 الموافق 22 شوّال 1440هـ، سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني.

وحدّدت الجامعة الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوّال 1440هـ، موعداً لإعلان المقبولين في الجامعة، والأحد 7 يوليو 2019 الموافق 04 ذي القعدة 1440هـ، آخر موعد لتأكيد القبول.