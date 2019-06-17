الإعدام والمؤبد.. أحكام على محمد مرسي في قضايا أخري

القاهرة(صدى):

خضع الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إلى عدة محاكمات منذ عزله عن رئاسة مصر في 3 يوليو من العام 2013 وحتى وفاته في 17 يونيو من العام 2019.

ووجهت له اتهامات بقتل المتظاهرين، والتخابر، واقتحام السجون، وإهانة القضاء، فيما صدرت ضده أحكام قضائية بالسجن.

قتل المتظاهرين..

قضت المحكمة على محمد مرسي بالسجن 20 عامًا في القضية التي عرفت بقصر الاتحادية وقتل المتظاهرين، ورفضت محكمة النقض، في أكتوبر من العام 2017، طعن مرسي وعدد من قيادات الإخوان منهم محمد البلتاجي، وعصام العريان و6 آخرون، وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس الرئيس السابق 20 سنة.

التخابر مع قطر..

كما قضت محكمة النقض في سبتمبر من العام 2017، بتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق محمد مرسي، بتهمة تسريب وثائق ومستندات مهمة صادرة من أجهزة سيادية مصرية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية ونقلها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة.

إهانة السلطة القضائية..

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس السابق، بالحبس 3 سنوات، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، وذلك في ديسمبر من العام 2017.

اقتحام السجون..

قررت محكمة النقص إعادة محاكمة مرسي وألغت الحكم عليه بالإعدام، في قضية الحدود الشرقية واقتحام السجون، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

ومازالت قضية التخابر مع حماس متداولة، وهي القضية التي توفي فيها مرسي خلال نظرها.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أعلن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

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