في ليلة أول انتخابات للأندية لإختيار رئيس الهلال.. ” صدى ” تكشف وضع أجانب الفريق

خالد يحيي(صدى):

ينتظر الهلاليين رئيسهم الجديد الذي سيُعلن عنة مساء غدا الثلاثاء، في الوقت الذي رجحت فيه مصادر ” صدى ” فوز بن نافل فإن مسرح النادي سيحتضن الحدث الاول من نوعة لانتخاب رئيس ناد سعودي.

وسيكون ملف اللاعبين الأجانب على رأس أولويات الإدارة الجديدة، إذ أكدت مصادر أن عموري بات قريبا من التجديد لعام آخر، في حين سيبقى الفرنسي قوميز مهاجم الهلال في الموسم المقبل، على أن يدرس ملف تجديد عقد كاريللو مع فريقة البرتغالي وعلية يقرر بقاءه من عدمه.

وفيما يخص بقية الأجانب، إتضح أنهم سيخضعون للتجربة مع اللجنة الفنية والممرن الجديد للفريق قبل إتخاذ أي خطوة.