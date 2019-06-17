السبر: يجب الاغتسال من الجنابة ولو ستفوتك صلاة الجماعة ( فيديو )

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور الشيخ سعد السبر، أن الواجب على من أصبح جُنبًا أن يغتسل ثم يصلي ولو فاتته صلاة الجماعة، فالمطلوب هو إدراكه وقت الصلاة.

وأضاف ” السبر ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أنه إذا كان الاغتسال سيتسبب في خروج وقت الصلاة فيُمكن أن يتمم، وهذا ليس معناه أن صلة الجماعة غير مهمة.

وأشار إلى أنه إذا صعُب على العمال الخروج إلى المسجد للصلاة وليس هناك مسجد مرتب في مكان العمل، فيُمكنهم الصلاة بعد ذلك في جماعة وصلاتهم صحيحة ما لم يخرج الوقت.