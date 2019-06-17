بالأسماء.. المرشحين للاختبار العملي على وظيفة فني إسعاف وطب طوارئ

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، عن قائمة أسماء مجتازي الاختبار النظري والمرشحين لدخول الاختبار العملي على وظيفة فني إسعاف وطب طوارئ.

وأوضحت أنه تم تحديد يوم الأربعاء المقبل الساعة 8 صباحًا لحضور الاختبار العملي، مع ضرورة إحضار الهوية الوطنية مع الزي المناسب المريح ويفضل الزي الطبي والحذاء المناسب، فيما سيكون مكان الاختبار في موقع الكلية نفس الاختبار النظري السابق، ولا يسمح بدخول الجوال في مكان الانتظار والاختبار.

للإطلاع على أسماء المقبولين، يرجى الدخول عالرابط التالي هنـــــا .