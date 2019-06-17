بالفيديو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح كليب ” بابا ” ومعه شنطة جمجمة

القاهرة(صدى):

كشف الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح الكليب الغنائي الجديد ” بابا ” ، مشيرًا إلىه أنه سيُطرح غدًا الثلاثاء، عبر القناة الخاصة لـ ” روتانا ” على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب “.

ونشر ” رمضان ” فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام ” ، من داخل سيارته، ومعه شنطة على هيئة جمجمة.

ويذكر أن سالم الهندي الرئيس التنفيذي، لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قد تعاقد مع الفنان محمد رمضان، لإنتاج أعمال غنائية جديدة، وذلك في شهر مايو الماضي.