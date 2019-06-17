راصد جوي: الجمعة سيكون أطول نهار في السنة وموجة حر تضرب غربي المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشف محمد الخزي التميمي الراصد الجوي، أن الأيام الجارية تتزامن مع طلع نجم التويبع، وهو النجم الثاني من نجوم فصل الصيف.

وأوضح أن خلال طلوع النجم الثاني للصيف، تتعامد الشمس على مدار السرطان فينعدم الظل.

ولفت إلى أن يوم الجمعة القادم سيكون أطول نهار وأقصر ليل في السنة، وبعد ذلك تبدأ الشمس بالانصراف للجنوب، ويبدأ الليل بالأخذ من حصة النهار تدريجيًا.

يذكر أن نجم فصل الصيف الثاني سُمي بالتويبع نظرًا إلى أنه يتبع الثريا، وسمي بالدبران لدبوره للثريا وفيه يزداد تلوّن طلع النخيل كما تحتاج المزروعات إلى تكثيف السقي، وقال الأولين (ما ذكر واديٍ في التويبع سايل) كناية عن شدة الجفاف، وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف)، كناية عن شدة الحر بعد انصراف الشمس من الشمال للجنوب.

وعلى جانب أخر كشف التميمي أن الأيام القادمة ستشهد نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة وذروتها من الثلاثاء للجمعة، وتتسبب في إثارة الغبار على المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي فتخف معها حدة وشدة أول موجة حارة لهذا الصيف، كما تعمل على تخفيف الحرارة وتلطيف الأجواء ليلاً شمال ووسط المملكة وخلو السماء من السحب.

وتوقع أن ترتفع الحرارة غربي المملكة – بإذن الله – إلا أن شدة الحر تأتي على شكل موجات كما أن للبرد موجات كذلك وتكون ذروتها عادة في أشهر يونيو ويوليو وبداية أغسطس، بينما تنكسر حدة الحرارة عادةً بالتزامن مع طلوع نجم سهيل بعد قرابة الشهرين كما قيل إذا طلع سهيل برّد الليل.