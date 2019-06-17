أمريكا توضح حقيقة ضم إسرائيل للصفة الغربية

واشنطن(صدى):

نفت الخارجية الأمريكية ، اليوم الإثنين، وجود أي خطط لضم إسرائيل الضفة الغربية ، قائلة: والموضوع ليس محل بحث “.

وجاء تصريح الخارجية الأمريكية على خلفية بيان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأسبوع الماضي، والذي قال فيه إن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، تهدف لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.