بالفيديو.. طالب يطلب تقبيل يد معلّمه بعد 30 عامًا من الدراسة
وثَّق مقطع فيديو، وفاء طالب للمعلم الذي درَّس له وهو صغير، إذ طلب منه تقبيل يده ورأسه، بعد 30 عامًا من نهاية الدراسة.
وأظهر المقطع، تحفُّظ المعلم على التقبيل إلا أن الطالب أصرّ عليه على ذلك، مؤكدًا أن يده اُستهلكت في الطباشير وأقلام السبورة حتى يتعلّم جيل كامل.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 33 دقيقة
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