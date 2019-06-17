بالفيديو.. طالب يطلب تقبيل يد معلّمه بعد 30 عامًا من الدراسة

علي القحطاني(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، وفاء طالب للمعلم الذي درَّس له وهو صغير، إذ طلب منه تقبيل يده ورأسه، بعد 30 عامًا من نهاية الدراسة.

وأظهر المقطع، تحفُّظ المعلم على التقبيل إلا أن الطالب أصرّ عليه على ذلك، مؤكدًا أن يده اُستهلكت في الطباشير وأقلام السبورة حتى يتعلّم جيل كامل.