وظائف إدارية وفنية شاغرة للعمل بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات في العاصمة الرياض، عن وظائف إدارية وفنية، بشروط ومؤهلات معينة؛ للعمل في مقر الشركة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وشروطها، كالتالي:

– منسقة مبيعات:

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس أو دبلوم، مع خبرة في مجال المبيعات تفوق سنتين، وإتقان اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى المعرفة في المصطلحات الطبية.

– مصممة ” أوتوكاد ” :

يتطلب أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلوم أو ما يعادلها ” دورة أو معرفة في برنامج أوتوكاد ” ، مع إتقان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

– مهندس أجهزة طبية:

بشرط أن يكون حاصل على بكالوريوس، ولديه القدرة على تركيب وصيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والدعم الفني، وتكوين والمحافظة على علاقات العملاء، كما يجب أن يتوافر به الالتزام التام بالمواعيد وإتقان اللغة الانجليزية و الحاسب الآلي.

– فني كهرباء:

يلزم حصوله على دبلوم، وقدرته على العمل بكفاءة ضمن فريق عمل، ويشترط في المتقدمين الالتزام التام بالمواعيد وإتقان اللغة الانجليزية والحاسب الآلي.

وأشارت الشركة إلى أنه على المهتمين بالوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي والمدينة بالعنوان من هنــــا .