فتح باب التسجيل الإلكتروني في قافلة أهل الخير لمن لم يسبق له الحج

علي القحطاني(صدى):

كشفت مؤسسة بذل الوقفية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل الالكتروني في قافلة أهل الخير الخيرية للذين لم يسبق لهم الحج من الرجال.

وأشارت إلى أن التسجيل لغير السعوديين ويشترط حضور الكفيل أو الرئيس المباشر عند إجراء المقابلة الشخصية.

ويجب على المتقدم بعد التواصل معه استكمال الأوراق والوثائق الرسمية وهي عبارة عن: صورة الاقامة أو الهوية، تعريف بالراتب، و لغير السعوديين (صورة هوية الكفيل مكتوباً عليها رقم الجوال، صورة شمسية 4×6 ويكتب خلفها الاسم ورقم الاقامة، ورقة تثبت موافقة الكفيل على حج مكفوله), شهادة تطعيم ضد الحمى الشوكية، تدبس جميع الأوراق وتوضع في ملف علاقي).

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