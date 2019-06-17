مادونا تخطف الأضواء في مطار نيويورك بـ ” الشبشب “

واشنطن(صدى):

لفتت نجمة البوب الشهيرة مادونا، الأنظار في مطار ” جون إف كينيدي الدولي ” في نيويورك، أثناء عودتها من بريطانيا عقب على هامش الحملة الترويجية لألبومها الجديد ” مدام إكس ” .

وظهرت ” مادونا ” بإطلالة غريبة مرتدية سويت شيرت وبنطلون رياضي باللون الأسود، وعليهم بعض الرسومات والكلمات الملونة، بالإضافة لمعطف أسود طويل، والمفاجأة كانت بارتدائها ” شبشب ” مع جوارب سوداء.

وظهرت مادونا في المطار بدون مكياج مرتدية نظارات كبيرة، وأبدت استمتاعها بعدسات الكاميرات التي التقطتها بابتسامة لم تفارق وجهها.

وتعمل نجمة البوب في الوقت الحالي على ترويج ألبومها المنتظر “مدام إكس” الذي يحتوي على 14 أغنية، حيث أنه الأول لها منذ 4 سنوات.